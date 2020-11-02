Спасение Арцаха для России имеет жизненно важное значение: “Взгляд”

Существование Арцаха для безопасности и геополитических интересов России имеет очень важное значение. Как передает «Арменпресс», об этом пишет сетевое издание “Взгляд”.

“Несмотря на то, что Армения является членом ОДКБ, у России нет обязательств по отношению к Арцаху, поскольку она не является государственной территорией Армении”, - отмечает источник и выражает мнение, что по причине этого факта, существует неправильный подход. А именно, что Арцах, как таковой, не имеет значения для жизненных интересов России, однако факт остается фактом, и опросы показали, что население Арцаха в регионе остается самым прорусским. По мнению автора статьи “Взгляда”, важнее то, что Азербайджан, находясь под непосредственным влиянием Турции, после захвата Арцаха сможет обрести для Запада важное значение и, возможно, после некоторых “демократических” преобразований окажется в Североатлантическом альянсе, что опасно для российских интересов. “Главное здесь своевременное вмешательство в карабахский конфликт так, чтобы Арцах не пал, в противном случае процессы будут иметь необратимые последствия”, - пишет российское издание.