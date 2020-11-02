В Степанакерте вновь слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте 2 ноября прогремели три взрыва. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», сигнала воздушной тревоги нет.

Пока неизвестно, являются ли взрывы следствием ударов или работает ПВО Арцаха.

Будет представлена дополнительная информация.