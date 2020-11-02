Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

В Степанакерте вновь слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте вновь слышны взрывы: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте 2 ноября прогремели три взрыва. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», сигнала воздушной тревоги нет.

Пока неизвестно, являются ли взрывы следствием ударов или работает ПВО Арцаха.

Будет представлена дополнительная информация.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации