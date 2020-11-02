Обеспечение стабильной макросреды в условиях эпидемии и войны - беспрецедентно: Вице-премьер

В Армении удалось обеспечить стабильную макросреду и в 2019 году и в 2020, что беспрецедентно как в условиях эпидемии, так и войны, развязанной Азербайджаном под покровительством и при участии Турции. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, представляя проект Закона “О государственном бюджете Армении на 2021 год”.

Он напомнил, что работы по долгосрочному развитию страны и пересмотру отраслевых стратегий начались еще в 2018 году, в 2019 году были осуществлены многочисленные уточнения и в отраслевых стратегиях и в глобальных. “Обеспечение макроэкономической стабильности - это, конечно, самая серьезная гарантия привлечения инвестиций и повышения потенциала экономического роста. В результате тесного сотрудничества с Центральным банком, в результате координации денежно-кредитной и фискальной политики, удалось обеспечить стабильную макросреду и в 2019 и в 2020 году, что является беспрецедентным как в условиях эпидемии, так и войны, развязанной Азербайджаном под покровительством и при участии Турции”.

Мгер Григорян подчеркнул, что очевидно, что 2021 год будет напряженным, но выразил уверенность, что в результате совместной работы мы сможем иметь бюджет, который учтет все возможные риски и вызовы, сможет генерировать достаточные ресурсы для их эффективной нейтрализации и противодействия, социально-экономической стабильности и безопасности. “Очевидно, что проблема номер один, которую мы должны решить - это эффективность, но я уверен, что Вы, в результате обсуждений, найдете решения. Благодаря нашей совместной работе стало возможным обеспечить рентабельность в соответствии со всеми нашими стратегиями и политикой. Но сегодня у нас есть последствия коронавируса, к которым добавилась и война, мы должны найти ответы и на эти вопросы”, - сказал вице-премьер.

Он выразил уверенность, что можно будет найти пути к необходимой стабильности и обеспечить ее, а также и финансовый баланс, который позволит и дальше обеспечивать стабильность и поток инвестиций, и осуществлять расходы на уровне эффективности, что позволит достичь целей и преодолеть текущие вызовы.

Анна Григорян