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Потенциал сухопутных войск Азербайджана серьезно поврежден, надежда остается на наемников: Ованнисян

Потенциал сухопутных войск Азербайджана серьезно поврежден, надежда остается на наемников: Ованнисян

Потенциал сухопутных войск ВС Азербайджана серьезно поврежден, главная надежда остается на наемников. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 1 ноября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Сегодня мы показали второго наемного террориста, который признался, как его завербовали, заплатили, и как Азербайджан использовал его против нас. В этой связи могу сказать, что есть еще много сюрпризов, как бы Азербайджан и Турция ни старались отрицать существование и использование наемных террористов», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что у армянской стороны есть информация о том, где, на каком участке и как используются наемные террористы, какие проблемы они пытаются решить через них.

«Надо сказать, что попытки выполнить через них конкретные задачи на линии фронта свидетельствуют о том, что потенциал сухопутных войск вооруженных сил Азербайджана серьезно поврежден, в основном остаются надежды на наемников», - заключил Ованнисян.


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