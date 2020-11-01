Минобороны Турции прибудет в Баку. Анкара не скрывает своего участия в агрессии против Арцаха

Министр иностранных дел Турции Мулут Чавушоглу заявил 1 ноября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, что министр обороны Турции Хулуси Акар прибудет в столицу Азербайджана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Чавушоглу сказал, что они находятся в Баку по указанию Эрдогана.

«У нас есть указание президента не оставлять Азербайджан одному в этом процессе, регулярно посещать Баку и работать вместе. Сюда также приедет наш министр обороны и другие коллеги. Здесь находится спикер нашего парламента», - цитирует слова Чавушоглу сайт президента Азербайджана, фактически подтверждая прямое участие Турции в агрессии против Арцаха.

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу прибыл 1 ноября в столицу Азербайджана Баку для обсуждения нагорно-карабахского конфликта.