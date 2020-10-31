Цены на цветные металлы - 30-10-20

ЛОНДОН, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.07% и составила 1795.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 6708.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.82% и составила 1813.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.61% и составила 15435.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.45% и составила 17700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.71% и составила 2516.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 19224.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.41% и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.