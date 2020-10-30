Омбудсмены Армении и Арцаха установили, что ВС Азербайджана применяют фосфорные боеприпасы 

Офисы омбудсменов Армении и Арцаха установили, что вооруженные силы Азербайджана применяют фосфорные боеприпасы в развязанной против Арцаха войне. Как сообщает Арменпресс, защитник прав человека Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook написал:

“Как показывают имеющиеся на этот момент данные, Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями.

Результаты срочного расследования Защитника прав человека Армении и установленные Защитником прав человека Арцаха свидетельства не только подтвердили этот факт, а также показали, что сейчас (как в дневное, так и ночное время) в этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооружённых сил.

Эти боеприпасы имеют явный характер массового поражения и азербайджанскими вооруженными силами используются как против окружающей среды, так и теперь уже также против мирного населения и в подобной ситуации попадают под явный запрет международного права.

Боеприпасы с фосфором - это оружие, в котором используется один из распространенных аллотропов химического элемента фосфор. Белый фосфор используется в дымовых, осветительных и зажигательных боеприпасах и является горящим элементом трассирующих боеприпасов”.