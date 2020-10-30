В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана убит 60-летний мирный житель 

В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана был убит 60-летний житель села Акнахбюр в Арцахе Сергей Балаян, еще 6 граждан получили ранения. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«Азербайджан продолжает преднамеренные/неизбирательные атаки на мирное население и гражданские районы», - написал Бегларян.