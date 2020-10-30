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Армянская ассамблея Америки перечислила в фонд “Айастан” более 2 млн долларов

Армянская ассамблея Америки перечислила в фонд “Айастан” более 2 млн долларов

Армянская ассамблея Америки сообщила, что она превысила заранее установленный порог перечисления средств во Всеармянский фонд “Айастан” для оказания гуманитарной помощи Арцаху в 2 миллиона долларов. Собрано 2 095 938 долларов.

“Всеобщая поддержка общины за такой короткий период времени вдохновляет. Мы продолжаем выражать солидарность Арцаху и Армении, и эти средства окажут им большую помощь в такой сложной ситуации. Вместе - мы сильный Арцах”, - представил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни, об этом сообщает «Арменпресс».

Всеармянский фонд “Айастан” проводит  акцию сбора средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха.


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