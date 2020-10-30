В Степанакерте слышны взрывы: уничтожаются боеприпасы, оставленные диверсантами Азербайджана

В Степанакерте вновь слышны взрывы - это уничтожаются боеприпасы, обнаруживаемые Армией обороны Арцаха в зоне действия азербайджанских диверсионных групп. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Армии обороны в Facebook.

“Взрывы, слышимые в Степанакерте и в прилегающих населенных пунктах - это взрывы боеприпасов, обнаруживаемых подразделениями Армии обороны в зоне действия вражеских диверсионных групп и уничтожаемых целевыми ударами”, - говорится в сообщении АО.

Армия обороны Арцаха сообщает, что операция по уничтожению диверсионных групп продолжается.