Опубликовано видео о нанесенном Азербайджаном городу Шуши материальном ущербе

Единый информационный центр опубликовал видео о материальном ущербе, нанесенном городу Шуши в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, враг нанес удары по городу после полуночи и рано утром, в результате чего есть пострадавшие и нанесен большой материальный ущерб.

Ракетному обстрелу из РСЗО "Смерч" подверглись также Степанакерт и близлежащие мирные населенные пункты. Жестокие бои развернулись в районах сел Аветараноц, Сгнах и Акнахпюр Аскеранского района.