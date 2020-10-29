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Опубликовано видео о нанесенном Азербайджаном городу Шуши материальном ущербе

Опубликовано видео о нанесенном Азербайджаном городу Шуши материальном ущербе

Единый информационный центр опубликовал видео о материальном ущербе, нанесенном городу Шуши в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, враг нанес удары по городу после полуночи и рано утром, в результате чего есть пострадавшие и нанесен большой материальный ущерб.

Ракетному обстрелу из РСЗО "Смерч" подверглись также Степанакерт и близлежащие мирные населенные пункты. Жестокие бои развернулись в районах сел Аветараноц, Сгнах и Акнахпюр Аскеранского района.


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