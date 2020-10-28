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Азиатские индексы - 28-10-20

Азиатские индексы - 28-10-20

ТОКИО, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 23418.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.31% и составил 1612.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.46% и составил 3269.24 пункта, а HANG SENG снизился на 0.32% и составил 24708.80 пункта.


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