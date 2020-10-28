В Арцахе уточняют достоверность сведений о применении F-16 при нанесении ударов по Степанакерту

В Арцахе уточняют достоверность сведений о применении Азербайджаном истребителя F-16 при нанесении ударов по столице Степанакерту. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Пресс-секретарь президента Арцаха отметил, что в ближайшее время сообщат подробности.

Азербайджанские вооруженные силы вновь держат под прицелом столицу Арцаха Степанакерт. Из информационного штаба Арцаха сообщают, что противник нанес удары по роддому Степанакерта. Есть предположение, что Азербайджан при нанесении ударов по столице Степанакерту применил истребитель F-16.