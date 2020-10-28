Некоторые подразделения наступательной бригады Ирана будут размещены на северо- западных границах

Командующий штабом сухопутных сил Ирана в северо-западном регионе Али Хаджилу сообщил, что некоторые подразделения 321-й наступательной мобильной бригады будут размещены на северо-западных границах страны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “IRNA”.

“Наши враги должны знать, что если будут предприняты какие-либо действия против безопасности Ирана, мы отрежем им руки”, - отметил Али Хаджилу.