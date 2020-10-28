На некоторых направлениях линии фронта Арцаха идут бои местного значения

В ночь с 27 на 28 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженная ситуация.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Вечером противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности, под прицелом оказались Мартуни и села верхнего подрайона Аскерана.

В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта идут бои местного значения. Подразделения Армии обороны продолжают действия по уничтожению диверсионных групп противника”, - отмечают в АО Арцаха.