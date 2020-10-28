Глендейл признал независимость Арцаха

В США город Глендейл признал независимость Республики Арцах. Как передает Арменпресс, Городской совет на заседании в дистанционном формате единогласно принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах.

Резолюцию о признании независимости Арцаха внес мэр Глендейла Вреж Агаджанян. В резолюции отмечается, что Республика Арцах, известная также как Нагорный Карабах, является армянской исторической территорией, большинство населения которой всегда составляли армяне.

“Республика Арцах - свободное, суверенное государство, основанное на принципах международного права. С 27 сентября 2020 г. по сей день школы, больницы, церкви и дома армян в Арцахе и Армении подвергаются нападению со стороны Турции и Азербайджана, которые преследуют цель продолжить геноцид”, - говорится в резолюции.

Призыв к признанию независимости Арцаха направлен и президенту Соединенных Штатов Америки и в Конгресс США.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.