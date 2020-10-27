Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Начальник штаба пограничных войск СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник штаба пограничных войск СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник штаба пограничных войск Службы национальной безопасности Армении Гагик Тевосян освобожден от занимаемой должности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В пресс-центре СНБ отметили, что на должность начальника штаба пограничных войск СНБ назначен первый заместитель командующего СС СНБ Армении, полковник Арман Гаспарян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации