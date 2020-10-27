Начальник штаба пограничных войск СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник штаба пограничных войск Службы национальной безопасности Армении Гагик Тевосян освобожден от занимаемой должности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В пресс-центре СНБ отметили, что на должность начальника штаба пограничных войск СНБ назначен первый заместитель командующего СС СНБ Армении, полковник Арман Гаспарян.