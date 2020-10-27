Азербайджан обстрелял позиции армянской пограничной заставы между Арменией и Ираном

Утром 27 октября, в районе 10: 00 - 10: 15, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и обстрел государственной границы Армении, Министерство обороны Армении заявляет, что оно будет вынуждено нанести ответные удары по азербайджанским силам”, - говорится в сообщении министерства.

26 октября с 08:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США. Однако азербайджанская сторона, примерно в 08:45, грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, открыла артиллерийский огонь по северо-восточным боевым позициям Арцаха. Противник нарушил режим прекращения огня и около 09:10 начал обстрел позиций в юго-восточном направлении, выпустив пять артиллерийских снарядов. Вечером 26 октября противник из установок “Град” и “Смерч” обстрелял Мартунинский район, включая город, Мартакерт, а также села верхнего подрайона Аскерана.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах при поддержке Турции и наемников-террористов, уже дважды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции, было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.