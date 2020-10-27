Осенние каникулы в Армении продлены еще на 2 недели

Учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с распространением COVID-19 и указание Министерства здравоохранения Армении, Министерство образования, науки, культуры и спорта приняло решение продлить осенние каникулы еще на две недели до 12 ноября включительно. Как сообщает «Арменпресс», решение не касается 12-классников, они с 30 октября продолжат дистанционное обучение. Учебный год завершат, как и планировалось, 4 июня. Учебный год для учащихся с 1 по 11 классы завершится 18 июня. Подвести итоги первого полугодия предлагается 31 января. Обсуждается возможность ведения образовательного процесса в двух форматах, что будет зависеть от эпидемической ситуации после 12 ноября.

Даже в случае неблагоприятной эпидемической ситуации в начальных классах будет проводиться очное обучение, независимо от места размещения школы, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, а в средних и старших классах - дистанционное обучение.

В тех населенных пунктах и общинах, где действует общественный транспорт, очное обучение будет проводиться также в средних и старших классах, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В случае благоприятной эпидемиологической ситуации будет полное обучение с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил”, - сообщают в министерстве.

В ведомстве также сообщают, что до 12 ноября не будут действовать также и дошкольные учреждения, школы искусств, искусства, музыки и спорта. Училища, колледжи и ВУЗы продолжат действовать в формате дистанционного и онлайн обучения.