У Азербайджана 6614 погибших и новые потери вооружения

В результате широкомасштабной агрессии и боевых действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября, Азербайджан потерял 6614 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 217 БПЛА, 16 вертолетов, 24 самолета, 600 единиц бронетехники, 4 системы ТОС.

За прошедшие сутки повреждено еще 11 БПЛА, 12 единиц бронетехники, убито 75 человек. Эти данные уже включены в общую статистику.