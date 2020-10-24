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У Азербайджана 6614 погибших и новые потери вооружения

У Азербайджана 6614 погибших и новые потери вооружения

В результате широкомасштабной агрессии и боевых действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября,  Азербайджан  потерял  6614 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 217 БПЛА, 16 вертолетов, 24 самолета, 600 единиц бронетехники, 4  системы ТОС.

За прошедшие сутки повреждено еще  11 БПЛА, 12 единиц бронетехники, убито  75 человек. Эти данные уже включены в общую статистику.


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