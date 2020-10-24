Минобороны опровергает дезинформацию Азербайджана о сбитом армянском самолете

Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян опровергает дезинформацию Азербайджана о сбитии армянского самолета.

Как передает Арменпресс, об этом Степанян написала на своей странице в Telegram.

«Сообщение о сбитии армянского самолета - абсолютная ложь», - написала Шушан Степанян.