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Трасса, соединяющая Испанию и Францию, перекрыта. Местные армяне проводят акцию протеста

Трасса, соединяющая Испанию и Францию, перекрыта. Местные армяне проводят акцию протеста

Магистраль, соединяющая Испанию с Францией, закрыта, местные армяне протестуют против агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркивая поддержку Турции. 

Как  передает Арменпресс, протестующие с армянским триколором и плакатами в  руках  требуют от Испании не хранить молчание и признать независимость Арцаха. «Проснись, Испания!», «Эрдоган - террорист», «Останови войну!», «Мы победим!». Этими и другими лозунгами протестующие призывают испанские власти не оставаться равнодушными.

Протестующие заявили, что это был спонтанный митинг, каждый из них хотел внести свой вклад в информирование местной общественности, а также  донести голос протеста до властей. Участники требуют, чтобы местные СМИ пришли и широко осветили акцию в прямом эфире. 

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением террористов-наемников  начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал. Обстрелу подвергается даже мирные населенные пункты, в  том числе столица Степанакерт, города Мартакерт, Мартуни, Шуши, Аскеран и др., в  результате  чего в  разных районах Арцаха гибнут гражданские  лица. В  эти дни армяне  во всем мире  проводят акции протеста, требуя поднять голос против агрессии Азербайджана, а  также    признать независимость Арцаха.


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