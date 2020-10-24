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Шуши живет! Венчание в церкви Казанчецоц

Шуши живет! Венчание в церкви Казанчецоц

Вопреки войне, вопреки всем турецко-азербайджанским зверствам, жизнь в Арцахе не прекращается. 24 октября в церкви Казанчецоц Сурб Аменапркич в Шуши состоялось венчание.

Венчающиеся - журналист Мариам Саргсян и доброволец Овик Овсепян.  Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подчеркнул. «Несмотря на войну в Арцахе  жизнь продолжается. И венчание Овика и Мариам, которая состоялась сегодня в храме Казанчецоц, в Шуши – это прежде всего  послание всему цивилизованному миру: пушки должны перестать стрелять как можно раньше... Будьте счастливы!»

В беседе с Арменпресс депутат фракции «Мой шаг» Национального Собрания РА Гаяне Абрамян, принимавшая участие в свадьбе, сообщила, что церемония также оказалась в центре внимания многих представителей международных СМИ в Арцахе, они с удовольствием  присутствовали и снимались.

 «Это было очень важно - как сигнал, как послание о том, что мы никогда, ни при каких условиях не перестанем жить нормальной жизнью, что война нас остановить не может. Два замечательных молодых человека соединяются в  браке. Они сказали, что это именно  их призыв - они не перестанут жить нормальной человеческой жизнью», - сказала Абрамян.

Во время боевых действий, начавшихся 27 сентября, Вооруженные силы Азербайджана 8 октября  дважды обстреляли ракетами церковь Казанчецоц в Шуши.

 

Фото:Арменпресс

Анна Григорян

 


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