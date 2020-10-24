Военная техника разгромленного на южном направлении противника — ВИДЕО

Боевая техника разгромленного врага на южном направлении Арцаха находится в руках ВС Армении.

Как передает Арменпресс, уникальные кадры уничтоженной техники опубликовал Banak.info.

Ранее пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян сообщила, что в результате успешной операции армянских сил на южном направлении было уничтожено крупное подразделение специального назначения противника, 9 единиц техники, часть из которой конфискована.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением террористов-наемников начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал. Обстрелу подвергается даже мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, города Мартакерт, Мартуни, Шуши, Аскеран и др., в результате чего в разных районах Арцаха гибнут гражданские лица.