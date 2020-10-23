Посольство США в Анкаре предупредило сограждан о террористической угрозе в Турции

Посольство США в Анкаре обнародовало предупреждение о возросшей вероятности террористических атак в Турции и призвало сограждан не терять бдительности. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства.

«Дипломатическая миссия США в Турции получила достоверную информацию о потенциальных террористических атаках против граждан США и иностранцев в Стамбуле, в том числе против генконсульства США; а также, вероятно, против других целей в Турции», - говорится в сообщении.

В этой связи посольство призвало граждан США предпринимать повышенные меры безопасности в местах скопления американцев и прочих иностранцев в стране, включая офисные здания и торговые центры.

Также в посольстве объявили о временной приостановке оказания визовых услуг в посольстве в Анкаре, генконсульстве в Стамбуле, дипломатических представительствах в Адане и Измире.

Есть подтвержденные данные о том, что с 27 сентября в масштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, против армянской стороны воюют наемные террористы из Сирии, которых Турция доставляет в Азербайджан через свою территорию.