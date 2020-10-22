Лоббистские фирмы “DLA Piper” и “The Livingston Group” отказались представлять интересы Азербайджана

Армянская Ассамблея Америки заявила, что две крупные американские лоббистские компании отказались представлять интересы Азербайджана в Вашингтоне и отвергли “кровавые деньги” Баку. Как сообщает ассамблея, ссылаясь на авторов этой инициативы Энтони Барсамяна и Ван Григоряна, будет сделано все возможное, чтобы и другие организации поступили бы так же.

“Чтобы не ассоциироваться с режимом Алиева, главарь которого - президент Ильхам Алиев пообещал христиан армян “стереть с лица земли как собак”, эти компании должны прекратить брать кровавые деньги у Азербайджана и Турции, если у них есть сознание или чувство американского патриотизма”, - говорится в заявлении ассамблеи.

Миллионная армянская община США имеет серьезное влияние в законодательном органе США, и общинные организации продолжают разъяснительные работы с лоббистскими организациями, представляющими интересы Азербайджана.