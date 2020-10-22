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Парламент Онтарио предложил исключить Турцию из НАТО и признать Арцах

Парламент Онтарио предложил исключить Турцию из НАТО и признать Арцах

Члены Законодательного собрания канадской провинции Онтарио выступили в поддержку Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Канады.

Члены Законодательного собрания Онтарио предложили исключить Турцию из НАТО и обсудить вопрос признания Республики Арцах. Они жестко критиковали Турцию и Азербайджан.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.


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