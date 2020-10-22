Законодательное собрание штата Новый Южный Уэльс Австралии признало независимость Арцаха

Законодательное собрание одного из крупнейших штатов Австралии - Нового Южного Уэльса официально признало независимость Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Парламентарии осудили агрессию Азербайджана и Турции, направленную на коренных армян Арцаха.

По всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом ранним утром 27 сентября Азербайджан начал военные действия с привлечением Турции и наемников-террористов. Обстреливаются даже мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, вследствие чего в различных районах Арцаха погибают гражданские лица. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира поднимают вопрос признания независимости Арцаха.

В Италии Городской совет Милана признал независимость Арцаха и осудил агрессию Турции и Азербайджана. 15 октября за признание независимости Арцаха единогласно проголосовал и общинный совет города Лимоне. Во Франции общинный совет города Вьен 19 октября единогласно принял резолюцию о признании Республики Арцах. В Конгрессе США впервые введена в обращение резолюция о признании независимости Арцаха. С такой инициативой выступила конгрессмен Грейс Наполитано.