Цены на цветные металлы - 21-10-20

ЛОНДОН, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.81% и составила 1844.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.93% и составила 6836.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.23% и составила 1768.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.75% и составила 15822.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.60% и составила 18555.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.56% и составила 2504.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.57% и составила 19070.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.