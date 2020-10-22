Время в Ереване: 11:07:36,   22 Октябрь

Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит США

Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит США

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 22 октября с рабочим визитом вылетит в Соединенные Штаты Америки. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе визита запланированы встречи министра с госсекретарем США Майком Помпео и с рядом высокопоставленных чиновников США.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации