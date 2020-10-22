Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит США

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 22 октября с рабочим визитом вылетит в Соединенные Штаты Америки. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе визита запланированы встречи министра с госсекретарем США Майком Помпео и с рядом высокопоставленных чиновников США.