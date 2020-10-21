Армянская сторона делает все возможное, чтобы не причинять никаких неудобств Ирану: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса о ракетах, падающих на территорию Ирана из зоны нагорно-карабахского конфликта, и проникновения многочисленных БПЛА в воздушное пространство Ирана.

Как сообщает Арменпресс, в интервью иранскому информагентству IRNA премьер отметил: «Если такой инцидент был зарегистрирован с армянской стороной, то я выражаю свои сожаления. Честно говоря, у меня нет очень конкретной информации по этому поводу, но могу заверить, что армянская сторона делает все возможное, чтобы не причинять никаких неудобств своей дружественной стране Ирану и таких инцидентов не было. Армянская сторона делает все возможное, чтобы подобных инцидентов не происходило, и заверяю вас, что и в будущем будет еще более внимательна в этом отношении».