Генерал-лейтенант Т. Хачатрян и генерал-майор А. Пилоян получат звания Национального героя

Первому заместителю начальника Генштаба ВС Республики Армения, генерал-лейтенанту Тирану Хачатряну и командующему 5-м армейским корпусом генерал-майору Андранику Пилояну будут присвоены звания Национального героя Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом 20 октября на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

“Первый заместитель начальника Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенант Тиран Хачатрян и командующий 5-м армейским корпусом генерал-майор Андраник Пилоян на поле боя, особенно за последние часы, увенчали свои имена славой и будут удостоены звания Национального героя. Они продолжают свою героическую борьбу за Родину. Слава Армянской армии”, - написал Пашинян.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.