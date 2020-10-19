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Омбудсмен Арцаха представил иностранным дипломатам последствия азербайджанской агрессии

Омбудсмен Арцаха представил иностранным дипломатам последствия азербайджанской агрессии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, омбудсмен Армении Арман Татоян и омбудсмен Арцаха Артак Бегларян 19 октября встретились с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных организаций. Цель встречи - подробно представить ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и гуманитарные последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян представил участникам встречи исчерпывающий отчет об ущербе, нанесенном мирному населению Арцаха и гражданской инфраструктуре в результате преднамеренных нападений со стороны азербайджанских вооруженных сил. 

Артак Бегларян отметил, что обстрел населенных пунктов ведется из запрещенного международными конвенциями оружия с целью терроризировать и физически истребить мирное население, игнорируя при этом все основные нормы международного права, направленные на защиту гражданского населения.

Артак Бегларян также обратил внимание присутствующих на эпидемическую ситуацию на территории Республики Арцах в период боевых действий и подчеркнул, что неоднократные нарушения Азербайджаном соглашений о прекращении огня и продолжение боевых действий может привести к эпидемии на территории Арцаха.

Омбудсмен также проинформировал присутствующих о крайне жестоком обращении Азербайджана с военнопленными, мирными жителями, убийствах мирных жителей и мародерстве, отметив, что видеоролики, содержащие эпизоды этих бесчеловечных действий вооруженными силами Азербайджана получают положительную реакцию в социальных сетях среди азербайджанского общества.

В своем докладе Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил действия, предпринятые Азербайджаном против суверенной территории Республики Армения, направленные против гражданского населения, невоенной инфраструктуры, в результате чего население Республики Армения понесло жертвы, а также нанесен серьезный материальный ущерб жилфонду и учреждениям социального назначения.

Арман Татоян также коснулся обстрелов осуществляющих свою профессиональную деятельность журналистов, что носит преднамеренный характер. Защитник прав человека Армении подчеркнул, что представители СМИ действуют как правозащитники в местах боевых действий, освещая действительность, и для того чтобы нарушить эти функции, чтобы заставить замолчать справедливое освещение войны в Арцахе, азербайджанское военно-политическое руководство перешло от прямых угроз и воображаемых юридических барьеров к прямым нападениям на журналистов и созданию угроз их жизни и безопасности. Арман Татоян назвал эту практику преступлением против свободы слова и грубым нарушением международного права.

В своем выступлении министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян представил шаги, предпринятые правительством Арцаха для смягчения последствий военной агрессии для гражданского населения, в частности, для защиты гражданского населения, предоставления убежища перемещенным лицам и удовлетворения основных потребностей. Он подчеркнул, что для выхода из ситуации в Арцахе необходимо напрямую привлекать международное сообщество и, в частности, специализированные гуманитарные организации.

Масис Маилян подчеркнул, что военная агрессия, осуществленная Азербайджаном и Турцией против народа Арцаха с применением новейшего оружия и с участием иностранных вооруженных террористов, в сочетании с грубыми нарушениями международного права, представляет собой серьезную угрозу физической безопасности мирного населения Арцаха. Единственным эффективным способом противодействия этому может быть признание международным сообществом независимости и осуществления права Арцаха на самоопределение.

Подводя итоги встречи, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что эта заранее спланированная агрессия является постоянным проявлением многолетней политики Азербайджана по изоляции арцахцев и их истреблению на его исторической Родине. Он добавил, что агрессия Азербайджана не достигла бы таких объемов, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт со своим политическим и военным потенциалом, включая переброску иностранных вооруженных террористов в зону конфликта, что создает серьезную угрозу для жизни гражданского населения не только Арцаха, но и всего региона. 


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