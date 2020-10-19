Омбудсмен Арцаха представил иностранным дипломатам последствия азербайджанской агрессии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, омбудсмен Армении Арман Татоян и омбудсмен Арцаха Артак Бегларян 19 октября встретились с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных организаций. Цель встречи - подробно представить ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и гуманитарные последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян представил участникам встречи исчерпывающий отчет об ущербе, нанесенном мирному населению Арцаха и гражданской инфраструктуре в результате преднамеренных нападений со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Артак Бегларян отметил, что обстрел населенных пунктов ведется из запрещенного международными конвенциями оружия с целью терроризировать и физически истребить мирное население, игнорируя при этом все основные нормы международного права, направленные на защиту гражданского населения.

Артак Бегларян также обратил внимание присутствующих на эпидемическую ситуацию на территории Республики Арцах в период боевых действий и подчеркнул, что неоднократные нарушения Азербайджаном соглашений о прекращении огня и продолжение боевых действий может привести к эпидемии на территории Арцаха.

Омбудсмен также проинформировал присутствующих о крайне жестоком обращении Азербайджана с военнопленными, мирными жителями, убийствах мирных жителей и мародерстве, отметив, что видеоролики, содержащие эпизоды этих бесчеловечных действий вооруженными силами Азербайджана получают положительную реакцию в социальных сетях среди азербайджанского общества.

В своем докладе Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил действия, предпринятые Азербайджаном против суверенной территории Республики Армения, направленные против гражданского населения, невоенной инфраструктуры, в результате чего население Республики Армения понесло жертвы, а также нанесен серьезный материальный ущерб жилфонду и учреждениям социального назначения.

Арман Татоян также коснулся обстрелов осуществляющих свою профессиональную деятельность журналистов, что носит преднамеренный характер. Защитник прав человека Армении подчеркнул, что представители СМИ действуют как правозащитники в местах боевых действий, освещая действительность, и для того чтобы нарушить эти функции, чтобы заставить замолчать справедливое освещение войны в Арцахе, азербайджанское военно-политическое руководство перешло от прямых угроз и воображаемых юридических барьеров к прямым нападениям на журналистов и созданию угроз их жизни и безопасности. Арман Татоян назвал эту практику преступлением против свободы слова и грубым нарушением международного права.

В своем выступлении министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян представил шаги, предпринятые правительством Арцаха для смягчения последствий военной агрессии для гражданского населения, в частности, для защиты гражданского населения, предоставления убежища перемещенным лицам и удовлетворения основных потребностей. Он подчеркнул, что для выхода из ситуации в Арцахе необходимо напрямую привлекать международное сообщество и, в частности, специализированные гуманитарные организации.

Масис Маилян подчеркнул, что военная агрессия, осуществленная Азербайджаном и Турцией против народа Арцаха с применением новейшего оружия и с участием иностранных вооруженных террористов, в сочетании с грубыми нарушениями международного права, представляет собой серьезную угрозу физической безопасности мирного населения Арцаха. Единственным эффективным способом противодействия этому может быть признание международным сообществом независимости и осуществления права Арцаха на самоопределение.

Подводя итоги встречи, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что эта заранее спланированная агрессия является постоянным проявлением многолетней политики Азербайджана по изоляции арцахцев и их истреблению на его исторической Родине. Он добавил, что агрессия Азербайджана не достигла бы таких объемов, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт со своим политическим и военным потенциалом, включая переброску иностранных вооруженных террористов в зону конфликта, что создает серьезную угрозу для жизни гражданского населения не только Арцаха, но и всего региона.