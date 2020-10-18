АО Арцаха уничтожила израильскую бронемашину Sandcat ВС Азербайджана

Армия обороны Республики Арцах поразила бронемашину израильского производства Sandcat, участвовавший в боевых действиях в составе вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, представив фото бронемашины.

«Важный момент. Военные эксперты Армении заметили, что на видео видно уничтожение бронетехники Sandcat израильского производства. Подтверждаем подлинность сказанного», - написала Степанян.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения автоколонны вооруженных сил Азербайджана. В конце видеоролика видно, как израильский Sandcat уничтожается в результате точного удара, а стоящего рядом с автомобилем солдата отбрасывает ударной волной.

Ранее сообщалось, что во время широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, в которой азербайджанскую сторону поддерживает как Турция, так и привезенные из Сирии и Ливии наемные террористы, вооруженные силы Азербайджана используют ракеты и беспилотники израильского производства, а также средства ВВС Турции.