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Для установления мира в регионе это победа: Зариф — об окончании эмбарго на поставки  оружия

Для установления мира в регионе это победа: Зариф — об окончании эмбарго на поставки  оружия

Эмбарго на поставки оружия Ирану, введенное Советом Безопасности ООН 13 лет назад, официально заканчивается 18 октября. Иран снова сможет покупать и продавать оружие — такое, как бронетехника, истребители и тяжелая артиллерия.

Как  передает «Арменпресс»,  об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Сегодня нормализация оборонного сотрудничества Ирана с миром - это победа для установления плюрализма, мира и безопасности в нашем регионе».

Эмбарго ООН на поставки оружия закончилось в соответствии с Соглашением о ядерной сделке между Ираном и мировыми державами 2015 года. В заявлении Министерства иностранных дел Ирана говорится: «Все ограничения на ввоз оружия в страну и вывоз из нее, а также все связанные с этим финансовые операции и услуги снимаются автоматически».

Соединенные Штаты выступили против отмены эмбарго на поставки оружия.

 

Подготовила Анна Григорян


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