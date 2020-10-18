На армяно-азербайджанской границе спокойно: Минобороны РА опровергает заявление Азербайджана

На армяно-азербайджанской границе относительно спокойно. Министерство обороны Республики Армения опровергает заявление Азербайджана о том, что подразделения Вооруженных сил Республики Армения вели огонь вдоль протяженности границы из крупнокалиберного оружия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян. Она отметила: «На армяно-азербайджанской границе относительно спокойно. Заявление азербайджанской стороны о том, что подразделения ВС РА вели огонь из крупнокалиберного оружия вдоль границы, не соответствует действительности».

Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября в 00:00 по местному времени. Азербайджанская сторона, в очередной раз нарушив договор, произвела артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45.

Утром 18 октября, около 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские вооруженные силы атаковали в южном направлении арцахской линии фронта. Обе стороны понесли жертвы. Рано утром противник предпринял атаку в южном направлении (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодные позиции.