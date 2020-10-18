Прекращение огня должно быть стабильным и верифицируемым: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения высоко оценивает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прямое участие президента Франции в достижении 17 октября договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Мы исходим из того, что этой договоренностью реализуется принятое в Москве совместное заявление от 10 октября, в котором подтверждено прекращение огня и подчеркнута необходимость внедрения параметров прекращения огня. Прекращение огня должно быть стабильным и верифицируемым», - отметила Нагдалян.