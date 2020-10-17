Готовится визит главы МИД Армении в Вашингтон: The Hill

Ведутся работы по подготовке визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон. Как передает Арменпресс, об этом изданию The Hill сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Соединенных Штатах Америки Варужан Нерсесян.

«Ожидается, что визит и встреча с госсекретарем США Майком Помпео состоятся в этом месяце», - сообщает издание, отмечая, что хотя встреча запланирована в соответствии с духом ежегодного стратегического диалога между США и Арменией, но на фоне эскалации нагорно-карабахского конфликта, в результате которого погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения и десятки тысяч стали перемещенными лицами, она приобретает большую актуальность.

Посол Нерсесян отметил, что ведутся работы по подготовке к визиту, но детали визита будут официально объявлены МИД Армении и Госдепартаментом США.