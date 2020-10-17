По состоянию на 17 октября в Армении подтверждено 63 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых 47 925 вылечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 13694 пациента. За последние 24 часа было проведено 3937 тестов, всего - 344.053 теста.

Таким образом, подтверждено 1540 новых случаев заболевания коронавирусом, 384 человека выздоровели. В общей сложности от коронавируса зарегистрировано 1067 случаев смерти (+ 11).

По данным Минздрава РА, умершими были мужчины 64, 89, 69, 71, 68, 73 лет и женщины 75, 78, 70, 66, 82 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Было 314 случаев смерти, когда была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян