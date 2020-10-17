Хочу вернуться в Арцах, походить по Шуши: Даниел Декер - о визите в Армению и  поддержке армян

Американский певец Даниел Декер, неоднократно признававшийся в любви к армянскому народу и Армении, постоянно следит за событиями в нашей стране. После апрельской войны 2016 года он прибыл в Армению, чтобы поддержать армян и поддержать их. В эти тяжелые для Армении и Арцаха дни Декер снова в Армении и выражает поддержку своему любимому народу. Он собирается встретиться с детьми, приехавшими в Армению из Арцаха, и спеть для них.

Корреспондент «Арменпресс» побеседовал с Даниелом Декером о любви к Армении, об уникальности армянской музыки и других вопросах.

- По одному поводу Вы упомянули, что считаете себя армянином, влюблены в Армению. Вы получили гражданство РА. Когда Вы познакомились с нашей страной, что привлекло Вас в Армении?

- С Арменией я познакомился в рамках сотрудничества с композитором Ара Геворгяном. Именно тогда мой интерес к Армении вырос, мне захотелось узнать больше не только о музыке, но также о ее истории, о ее кухне. Я очень полюбил армян.

- «Дле яман», «Киликия», «Песня бойца»… Вы исполняете целый ряд любимых армянских песен. Вы пели эти песни и в Ереване, и в Арцахе. Что особенного в нашей музыке, какие из армянских песен особенно нравятся иностранцам?

- Для меня, американца, это другой мир, другая вселенная. Я помню, когда меня заинтересовала армянская музыка, я говорил, что хочу исполнять эти песни, многие армяне говорили, что это невозможно, что я не смогу, что я не говорю по-армянски и не чувствую того, что чувствуют они. Но я такой человек: если кто-то говорит мне, что я не могу сделать то или это, я начинаю серьезнее думать о реализации своих идей. Петь на армянском стало для меня вызовом, который я принял. Чем больше я сближался с армянами, тем лучше я стал чувствовать и воспринимать эту музыку. Я очень хорошо знаю, о чем пою, я знаю историю песен, поэтому могу передать то, что чувствую.

Ни в одной части мира нет музыки более уникальной, чем армянская. Канон, каманча, дхол звучат очень интересно. Это потрясающая музыка: в какой-то момент она печалит, а затем делает вас счастливым, радостным.

- Что сказали Вам неверующие, когда услышали ваши выступления?

- Когда вышел мой первый армянский альбом, я был в Лос-Анджелесе. Один из моих армянских друзей познакомил меня с другим армянином и спросил, не хочет ли он послушать мое выступление, на что тот ответил утвердительно. Когда я начал петь, я увидел, как изменилось выражение его лица - он был изумлен. Послушав песню, он спросил, не армянин ли я, и когда я сказал «нет», он стал убеждать меня, что я настоящий армянин. И в тот момент я понял, насколько я связан с армянами. В другой раз, когда я пел в Армении, ко мне подошел один из известных армянских певцов, посмотрел мне в глаза, помолчал, а потом сказал, что я истинный армянин. Это был очень важный момент в моей жизни. Я был польщен.

- А Вы исполняете армянские песни для зарубежной аудитории?

- Когда есть возможность, обязательно. Армянская музыка кажется американцам загадочной. Людям она очень интересна. Спою одну песню - они обязательно хотят услышать вторую.

- Вы не только поете армянские песни, но и поднимаете вопросы, волнующие армян. Вы не раз поднимали вопрос о Геноциде армян и подвергались критике со стороны турок. Вы все еще говорите об этом?

- Я всегда говорю об этом. Я родился не в Армении, что позволяет мне говорить об Армении с другой точки зрения. Если поднимаете свои проблемы вы, то люди воспринимают это как должное, но когда к этому вопросу обращаюсь я, возникает вопрос: почему, что произошло, какова суть проблемы. Когда родители просят вас сделать что-то – это одно, а когда учитель просит вас сделать то или это – это уже другое.

- Вы часто упоминаете в социальных сетях, что уделяете пристальное внимание событиям, происходящим в Армении. Вы приехали в Армению, чтобы поддержать нас после войны в апреле 2016 года. Вы снова с нами в эти столь тяжелые для нас дни ...

- Когда я обо всем этом узнал, очень забеспокоился, переживал и сразу подумал, что должен приехать сюда. Мои друзья в Армении сказали, что в этом нет необходимости, но я был уверен, что это необходимо. Сейчас многие поддерживают Армению. Я человек не могущественный, у меня нет армии, я простой человек, но я думаю, что должен был приехать в Армению и сказать, что я с вами, я поддерживаю вас, что вам нужно быть сильными. Теперь я испытываю злость. Мне больно за погибших солдат, за семьи, чьи дома разрушены. Мишенью стал Шуши, а ведь я пел там в 2017 году. Я зол на тех, кто совершает эти варварства, но считаю, что необходимо бороться и побеждать, защищать Армению и Арцах.

- Возможно ли, чтобы Вы дали здесь благотворительный концерт, чтобы поднять военно-патриотический дух армянского общества?

- У меня нет пока планов на концерт. Я собираюсь навестить детей, приехавших в Армению из Арцаха, поговорить с ними, спеть для них.

- Вы уже упомянули, что имели возможность выступить перед арцахскими меломанами. А что скажете об Арцахе?

- Я полюбил Арцах. Арцахцы добрые, миролюбивые, они не хотят воевать, они просто хотят жить свободно и мирно. Я считаю, что арцахцы имеют право решать, как им жить. Если они хотят быть независимыми, они должны быть независимыми. Я горжусь тем, что побывал в Арцахе, хочу вернуться туда, походить по Шуши, Степанакерту и другим городам.

Интервью Анжелы Амбарцумян

Фото Татев Дурьян