Цены на цветные металлы - 16-10-20

ЛОНДОН, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.54% и составила 1863.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.37% и составила 6740.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.92% и составила 1773.00 долларов США, цена на никель выросла на 3.29% и составила 15651.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.63% и составила 18400.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.74% и составила 2434.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.12% и составила 19401.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.