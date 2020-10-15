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Лавров и Чавушоглу подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования карабахской проблемы

Лавров и Чавушоглу подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования карабахской проблемы

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Турции М.Чавушоглу. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“В развитие регулярных российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне предметно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы. Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г. 

В практическом плане отмечена востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением. Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов”, - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что были обсуждены и другие вопросы.


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