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Армянская военная промышленность работает над производством ударных БПЛА

Армянская военная промышленность работает над производством ударных БПЛА

Военно-промышленные предприятия Армении усиленно работают над производством боевой и оборонительной техники. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, отвечая на запросы многих граждан.

«В эти дни азербайджано-турецкой агрессии и героического противодействия Армии обороны военно-промышленные компании усиленно работают: от ремонта поврежденной военной техники до производства ударной и оборонной техники, от испытаний образцов в боевых условиях до решения новых задач. Речь идет также о развитии ударно-разведывательных БПЛА», - написал Аршакян.

Министр высокотехнологичной промышленности не предоставил подробностей о результатах работы, но отметил, что большая часть работы выполняется гораздо быстрее, чем планировалось, чтобы результаты как можно скорее были доступны военнослужащим армянской армии.


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