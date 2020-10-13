Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии

Ликвидированные в ходе спецоперации в Октябрьском районе Грозного террористы приехали в Чечню из Сирии для проведения терактов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, боевики давно числись в оперативной базе и находились в розыске. Кадыров также опубликовал данные ликвидированных.

Трое из них являются уроженцами Грозного - зарегистрированы в Чеченской Республике, четвертый также зарегистрирован в Чечне, данные о месте его рождения не приводятся.