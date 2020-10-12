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Главы МИД ЕС подчеркнули необходимость прекращения боевых действий

Главы МИД ЕС подчеркнули необходимость прекращения боевых действий

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС коснулся ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий.

Как сообщает Арменпресс, Боррель подчеркнул, что в ходе встречи была заслушана информация главы МИД Франции об оценках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы подчеркнули необходимость прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров. Мы обсудили, как мы можем этому способствовать. Мы призываем все страны региона сыграть свою роль в обеспечении соблюдения режима прекращения огня и предпринять шаги к миру», - сказал Боррель.


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