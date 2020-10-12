В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи

Возраст находки составляет около трех тысяч лет, и это самое раннее свидетельство игры в мяч на территории Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Игры с мячом популярны в мире с древних времен. Самые первые игровые шары, о которых известно в настоящее время, были сделаны в Египте около 4500 лет назад из льна. Жители Центральной Америки играли в каучуковый мяч уже 3700 лет назад, о чем свидетельствуют монументальные каменные площадки для игр и изображения игроков.

До сих пор считалось, что кожаный мяч, прообраз современного футбольного или волейбольного, появился в Греции около 2500 лет назад, а затем, на 300 лет позже — в Китае. Но последнее открытие ученых из Швейцарии, Германии и Китая заставило пересмотреть эту точку зрения.

Три кожаных мяча, найденных в захоронениях на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая, оказались старше древнегреческих. Шары диаметром от 7,4 до 9,2 сантиметров ученые датировали с помощью радиоуглеродного анализа возрастом от 2900 до 3200 лет.

"Эти мячи примерно на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Патрика Вертманна (Patrick Wertmann) из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета. — К сожалению, связанной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно играли в эти шары".