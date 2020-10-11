ЕС призывает к соблюдению договоренности о прекращении огня

Евросоюз призывает соблюдать договоренность о прекращении огня, достигнутую в ходе встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в Москве. Как сообщает Арменпресс», об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС, опубликованном на официальном сайте Европейской службы внешних действий.

«ЕС приветствует достигнутое 10 октября соглашение о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать это соглашение и призывает всех стороны, включая внешние, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам. В этой связи мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжении военной деятельности, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах.

ЕС призывает стороны без промедления участвовать в предметных переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического решения конфликта путем переговоров и прилагать усилия по достижению прочного мира в регионе», - говорится в заявлении.