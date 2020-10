Председатель Европейского совета призвал к соблюдению соглашения о прекращении огня

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к соблюдению соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс,об этом в своем микроблогеTwitter написал председатель Европейского совета.

«Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном в гуманитарных целях - это важный шаг к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня, избегать дальнейшего насилия и создания рисков для гражданского населения. Переговоры без предварительных условий должны возобновиться немедленно», - написал Мишель.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами– с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в соответствии с основными принципами урегулирования и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - говорится в заявлении.

10 октября Азербайджан неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня, нанося удары по столице Арцаха Степанакерту, городам Шуши и Мартуни.

Утром 11 октября президент Арцаха Араик Арутюнян объявил, что в некоторых местах на линии фронта ведутся небольшие позиционные боевые действия, перестрелки, используется малая артиллерия.

The humanitarian ceasefire between Armenia and Azerbaijan is an essential step towards deescalation



I call on parties to observe ceasefire and to avoid further violence and putting civilians at risk



Negotiations without preconditions must resume without delay #NagornoKarabakh