У Азербайджана 4719 жертв

Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, развязавшего агрессию против Арцаха.

Как передает Арменпресс, согласно представленной инфографике, Азербайджан потерял 165 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники, 4 установки ТОС, а также 4719 человек.