Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

У Азербайджана 4719 жертв

У Азербайджана 4719 жертв

Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, развязавшего агрессию против Арцаха.

Как передает Арменпресс, согласно представленной инфографике, Азербайджан потерял 165 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники, 4 установки ТОС, а также 4719 человек.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации