У Азербайджана 4719 жертв
Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, развязавшего агрессию против Арцаха.
Как передает Арменпресс, согласно представленной инфографике, Азербайджан потерял 165 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники, 4 установки ТОС, а также 4719 человек.
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