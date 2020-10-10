АО Арцаха опубликовала новые имена погибших воинов
11:06, 10 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало новые имена воинов, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
- Петросян Степан Зогракович, 1994 г. р.
- Погосян Аршавир Ашотович, резервный состав, 1966 г. р.
- Теванян Давид Самвелович, 1989 г. р.
- Гогинян Тигран Эдвардович, 1990 г. р.
- Меликсетян Ваге Самвелович, 1988 г. р.
- Шушанян Нарек Араиком, 2000 г. р.
- Егиазарян Эрик Эдуардович, 2001 г. р.
- Саркисян Погос Артемович, 2001 г. р.
- Аветисян Гегам Альбертович, 2000 г. р.
- Согоян Акоп Артемович, 2000 г. р.
- Мкртчян Артем Тигранович, 2001 г. р.
- Затикян Кероб Андраникович, 2000 г. р.
- Аветян Вардан Арменович, 1998 г. р.
- Вирабян Давид Гарикович, 2001 г. р.
- Микаэлян Хачатур Арнакович, 2001 г. р.
- Асрян Юра Аршакович, 2001 г. р.
- Ованнисян Альберт Артакович, 2001 г. р.
- Лалаян Арутюн Хачатурович, 2001 г. р.
- Мартиросян Армен Андраникович, 2000 г. р.
- Мурадян Эдгар Мамеевич, 2000 г. р.
- Акопджанян Артак Араратович, 2000 г. р.
- Геворгян Самвел Амбарцумович, 2000 г. р.
- Варданян Саргис Самвелович, 2000 г. р.
- Атоян Артур Суренович, 2001 г. р.
- Геворгян Акоп Асатурович, 1983 г. р.
- Закоян Арман Мхитарович, 1992 г. р.
- Погосян Арман Аркадьевич, 2001 г. р.
- Петросян Эдгар Самвелович, 2002 г. р.
До публикации этих имен было известно о 376 погибших.
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