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АО Арцаха опубликовала новые имена погибших воинов

АО Арцаха опубликовала новые имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало новые имена воинов, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

  1. Петросян Степан Зогракович, 1994 г. р.
  2. Погосян Аршавир Ашотович, резервный состав, 1966 г. р.
  3. Теванян Давид Самвелович, 1989 г. р.
  4. Гогинян Тигран Эдвардович, 1990 г. р.
  5. Меликсетян Ваге Самвелович, 1988 г. р.
  6. Шушанян Нарек Араиком, 2000 г. р.
  7. Егиазарян Эрик Эдуардович, 2001 г. р.
  8. Саркисян Погос Артемович, 2001 г. р.
  9. Аветисян Гегам Альбертович, 2000 г. р.
  10. Согоян Акоп Артемович, 2000 г. р.
  11. Мкртчян Артем Тигранович, 2001 г. р.
  12. Затикян Кероб Андраникович, 2000 г. р.
  13. Аветян Вардан Арменович, 1998 г. р.
  14. Вирабян Давид Гарикович, 2001 г. р.
  15. Микаэлян Хачатур Арнакович, 2001 г. р.
  16. Асрян Юра Аршакович, 2001 г. р.
  17. Ованнисян Альберт Артакович, 2001 г. р.
  18. Лалаян Арутюн Хачатурович, 2001 г. р.
  19. Мартиросян Армен Андраникович, 2000 г. р.
  20. Мурадян Эдгар Мамеевич, 2000 г. р.
  21. Акопджанян Артак Араратович, 2000 г. р.
  22. Геворгян Самвел Амбарцумович, 2000 г. р.
  23. Варданян Саргис Самвелович, 2000 г. р.
  24. Атоян Артур Суренович, 2001 г. р.
  25. Геворгян Акоп Асатурович, 1983 г. р.
  26. Закоян Арман Мхитарович, 1992 г. р.
  27. Погосян Арман Аркадьевич, 2001 г. р.
  28. Петросян Эдгар Самвелович, 2002 г. р.

До публикации этих имен было известно о 376 погибших.


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